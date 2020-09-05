الخطيب يُلبي دعوة الاتحاد الدولي لحضور حفل قرعة مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

وافق محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على دعوة حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد؛ لحضور حفل قرعة مونديال اليد الذي سيُقام مساء اليوم السبت تحت سفح الأهرامات.

وكان الخطيب قد تلقى دعوة منذ فترة من حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لحضور حفل قرعة المونديال.

واختار الاتحاد الدولي لكرة اليد، الخطيب بصفته أحد أبرز أساطير الرياضة الإفريقية على مدار تاريخها، ورئيس أكبر نادٍ في القارة، وتقديرًا لمسيرته الرياضية الناجحة على كل الأصعدة.

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ويشهد الحفل حضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلى 17 وزيرا، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى مندوبي 29 دولة، وممثل مصر، البلد المضيف، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم ٢٧ خلال الفترة من 13 إلى٣١ يناير ٢٠٢١، بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن حفل القرعة الليلة يحييه الموسيقار العالمي عمر خيرت، بينما يقدم الحفل كلٌّ من الفنان خالد النبوي، والإعلامية جاسمين طه، والإعلامية إنجي المقدم.