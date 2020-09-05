محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قام لاعب النادي الأهلي، عمرو السولية، بإغلاق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بعد المنشورات التي ظهرت له تُسيء لزميله بالفريق عبدالله السعيد.
ودوّن عمرو السولية، في وقت سابق عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً:"للتوضيح: الصفحة كان مسؤول عنها جمهور النادي الإسماعيلي في السابق وأنا لسه متحكم فيها بنفسي من فترة قريبة جداً شكراً".
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا منشورات سابقة على الصفحة الرسمية للاعب الأهلي، عمرو السولية، ينتقد فيها انتقال عبدالله السعيد لصفوف الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تحرك من السولية عقب منشوراته المُسيئة للسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.