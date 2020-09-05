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أول تحرك من السولية عقب منشوراته المُسيئة للسعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قام لاعب النادي الأهلي، عمرو السولية، بإغلاق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بعد المنشورات التي ظهرت له تُسيء لزميله بالفريق عبدالله السعيد.

ودوّن عمرو السولية، في وقت سابق عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً:"للتوضيح: الصفحة كان مسؤول عنها جمهور النادي الإسماعيلي في السابق وأنا لسه متحكم فيها بنفسي من فترة قريبة جداً شكراً".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا منشورات سابقة على الصفحة الرسمية للاعب الأهلي، عمرو السولية، ينتقد فيها انتقال عبدالله السعيد لصفوف الأهلي.

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