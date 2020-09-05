"فيديو إباحي يثير أزمة ".. اليونيسف تستبعد يايا توريه من مباراة خيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تورط النجم الإيفواري يايا توريه في فضيحة أخلاقية أطاحت به من المشاركة في بطولة (Soccer Aid) وهو الحدث السنوي للجمعيات الخيرية البريطانية لصالح منظمة اليونيسف.

وقالت مصادر لصحيفة "ذا صن" البريطانية - التي نقلت الخبر لأول مرة - إن توريه استبعد من الحدث بعد تقديم شكاوى حول الرسائل التي أرسلها إلى مجموعة مع زملائه اللاعبين المشاركين في الحدث الخيري.

وبحسب ما ورد في الصحيفة البريطانية فإن توريه نشر مقطع فيديو يظهر امرأة عارية وعرض توظيف 19 عاملة في الجنس لزملائه في الفريق.

وفور نشر توريه نجم مانشستر سيتي المنشور تم تقديم سلسلة من الشكاوى وتعرض اللاعب نفسه لانتقادات في أحد الفنادق صباح الجمعة خلال وجبة إفطار مع لاعبين آخرين .

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وقال متحدث باسم Soccer Aid: "تمت مشاركة محتوى غير لائق في رسالة نصية جماعية خاصة" مضيفا :" تم حذف الرسالة بسرعة وتم تقديم اعتذار كامل للجميع".

وأنهى " قررنا عدم استمرار توريه في المشاركة في حدث هذا العام".

من جهته رد توريه عبر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" :" "أود أن أعتذر لكل من شارك في Soccer Aid عن نكتة غير لائقة يؤسفني بشدة. كان من المفترض أن تكون مزحة ، ومع ذلك ، فقد افتقرت إلى مراعاة شاملة لمشاعر جميع المشاركين الآخرين.

وأنهى " بغض النظر عن الظروف ، أريد أن أتحمل المسؤولية كاملة. أنا رجل بالغ ولا ينبغي أن أشارك في مثل هذه النكات ".