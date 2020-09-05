محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:
اختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة؛ استعداداً للقاء طلائع الجيش المقرر له غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء التدريب خفيفاً حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد في ظل ضغط المباريات؛ حيث ركّز الجهاز الفني على بعض الأمور الفنية، ولم يُشارك كل من محمود حمدي"الونش" وشيكابالا في التدريب بسبب الإصابة.
وشهد التدريب مشاركة محمد حسن ومصطفى فتحي بصورة طبيعية بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.
وواصل حسام أشرف، لاعب الفريق برنامجه العلاجي الذي وضعه له الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة.
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال لقاء بيراميدز الأخير بشد في العضلة الضامة ويخضع لتدريبات تأهيلية خاصة.
ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب بالشكل المناسب للدفع به في المباريات المقبلة.
وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين على هامش التدريب اليوم؛ حيث حرص على تحذير اللاعبين من الاستهتار بالمباراة وطالبهم بالتركيز لتحقيق الفوز وضرورة استغلال الفرص وتحقيق الفوز.
وفي نفس الوقت أكد كارتيرون للاعبين على ثقته في قدراتهم على مواصلة الانتصارات في البطولة المحلية خلال الفترة المقبلة؛ خاصة وأنها تُعد بمثابة استعداد جيد لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة استعداداً لخوض المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الزمالك.. تحذيرات كارتيرون.. عودة حسن وفتحي.. وغياب الونش وشيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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