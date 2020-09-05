"مش أنا" .. السولية يعلق على سب صفحته الرسمية لعبد الله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أوضح لاعب النادي الأهلي، عمرو السولية، ما يُثار عن سبه لزميله السابق في الفريق ولاعب بيراميدز الحالي، عبدالله السعيد.
ودوّن عمرو السولية، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً:"للتوضيح: الصفحة كان مسؤول عنها جمهور النادي الإسماعيلي في السابق وأنا لسه متحكم فيها بنفسي من فترة قريبة جداً شكراً".
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا منشورات سابقة على الصفحة الرسمية للاعب الأهلي، عمرو السولية، ينتقد فيها انتقال عبدالله السعيد لصفوف الأهلي.
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