تحسن الحالة الصحية لـعزمي مجاهد من الكورونا

تحسنت الحالة الصحية لعزمي مجاهد عضو مجلس إدار الزمالك السابق، بعد تعرضه لإصابة بـفيروس كورونا المستجد وزوجته. وتعرض عزمي مجاهد وزوجته للإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية. بفيروس كورونا في الأيام الماضية. وسيجري مجاهد وزوجته خلال الأيام المقبلة، مسحة طبية من فيروس كورونا للتأكد من سلامته وشفاءه من الفيروس، بعد احتجازه بالمستشفى لتلقي العلاج. للتأكد من سلامته وشفاءه من الفيروس، بعد احتجازه بالمستشفى لتلقي العلاج. وأكد مجاهد في تصريحات خاصة سابقة لبوابة الوفد، أن حالته الصحية في تحسن حالياً وفقاً لتقرير الطبيب المعالج.

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