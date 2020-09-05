الونش يخضع لبرنامج تأهيلى ويغيب من ثلاث لأربع أيام

كشفت الأشعة الطبية للاعب الزمالك محمود حمدي الونش ، عن تعرضه لكدمة قوية فى الركبة ، بعد تعرضه للإلتحام قوى في

مباة الفريق أمام بيراميدز .

ويخضع الونش لبرنامج تأهيلى من غدا الأحد ، ويحتاج اللاعب لراحة

تتراوح مابين الثلاث لأربع أيام .

يذكر ان خرج الونش لاعب الزمالك مصابا في الشوط الثانى من اللقاء السابق للزمالك أمام بيراميدز، والذي انتهي بفوز الأبيض بهدفين مقابل لاشئ.