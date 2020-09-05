يلا شوت توداى PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وبلاكبول بث مباشر Real LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW مباراة ودية محمد صلاح جول

يستضيف ملعب الأنفيلد، عصر اليوم السبت، مباراة ودية بين فريقي ليفربول وبلاكبول في إطار الاستعدادات للموسم الجديد وسبق أن خاض ليفربول مباراتين وديتين، وذلك أمام شتوتجارت حيث فاز الريدز بثلاثية نظيفة، وسالزبورج حيث تعادل بنتيجة 2-2.

ويغيب العديد من لاعبي ليفربول، عن لقاء اليوم، نظرًا لالتزاماتهم الدولية مثل فيرجيل فان دايك وجورجينو فينالدوم وجو جوميز وترينت ألكسندر أرنولد وهاري ويلسون ونيكو ويليامز.

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على موعد مع نقل مشاهدة مباراة ليفربول وبلاكبول بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 4:00 عصراً بتوقيت القاهرة، أي الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD2.

تجدون هنا ( بث مباشر ليفربول )

تجدون هنا ( ليفربول بث مباشر )