كشفت تقارير صحفية مغربية، عن اقتراب نادي بيراميدز من ضم أيوب الكعبي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية. كتبت صحيفة "المنتخب" المغربية، بأن في حال عدم احتراف الكعبي بأوروبا، سيكون الأولوية لـبيراميدز، وليس الأهلي والزمالك. سيكون الأولوية لـبيراميدز، وليس الأهلي والزمالك. وأضافت الصحيفة، بأن بيراميدز تقدم بعرض لإيوب الكعبي، مقابل مليون و400 ألف دولار، وعليه سيكون بيراميدز الأقرب لضمه من وعليه سيكون بيراميدز الأقرب لضمه من الدوري المصري ، متفوقًا على الأهلي والزمالك. وتابعت الصحيفة، إلى أن أوروبا هي أولوية المهاجم المغربي، الأكبر؛ إذ يسعى للعب بالخارج، كما أن نادي الوداد المغربي يعد خيارًا له أيضًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير..بيراميدز الأقرب لـضم الكعبي وليس الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.