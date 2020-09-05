محمد إبراهيم يثير الجدل بين جماهير الأهلي والزمالك على تويتر

أشارت تقارير صحفية أن محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر للمقاصة، قد دخل في مفاوضات مع للتعاقد مع النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وقد أثار محمد إبراهيم الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث قال أبو براء، "محمد ابراهيم دا لا يستحق أن يعدي من قدام الزمالك أثناء تواجده كان عاله وبيضغط علي الفريق بأنه يمضي للأهلي".

حساب أخر كتب "في حالة لو محمد ابراهيم هيروح الاهلي... مش عايزين الأهلاوية يقولوا خدنا منكوا حد... لأن احنا بايعينه اصلا للمقاصة.. عشان انا عارف دماغكم اللي لاغينها".

أحمد سيد كتب "محمد ابراهيم ماضي رغبه من ٦ شهور... والانتقال الرسمي خلال ايام".

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وجاء في حساب أخر "والله محمد ابراهيم حتي كان في زمالك وانا بحب

محمد ابراهيم اوي اتمنا يكون في الأهلي ياريت يكون في الأهلي عشان خاطر احترامو بس".

أحمد متولي كتب "محمد ابراهيم زملكااااوى ومش هيروح الاهلى".

وائل الخطيب كتب "هو احنا نطلع ندافع عن قرار رمضان صبحي ودلوقتي ننتقد قرار (محتمل) لمحمد إبراهيم ؟.. اللاعب باعه نادي الزمالك يعني لو راح الأهلي هيبقى راح من المقاصة ... واحنا أساسا مكناش راضيين عن مستواه في فرقتنا..السؤال: نمشي ساسي ونجيب محمد إبراهيم؟ ولا يقعد ساسي احتياطي ؟؟".