يوفنتوس يتفق مع سواريز على الراتب السنوي

كشفت تقارير صحفية، عن توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لاتفاق مع لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فأن يوفنتوس اتفق مع سواريز على البنود الشخصية لضمهفي الصيف الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى، أن سواريز سيتقاضى 10 ملايين يورو مع يوفنتوس في الموسم.
وينتظر يوفنتوس رحيل الأوروجوياني عن صفوف برشلونة بعدما خرج من حساباتالهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق لضمه في صفقة انتقال حر.
وأضافت الصحيفة أن سواريز بدأ دروس تعلم اللغة الإيطالية قبل السفر إلى إيطاليا بعدما يفسخ عقده مع برشلونة.
ولعب سواريز بقميص برشلونة في 283 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 198 هدفا وصنع 109 آخرين.
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