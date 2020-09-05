يوفنتوس يتفق مع سواريز على الراتب السنوي

كشفت تقارير صحفية، عن توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لاتفاق مع لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فأن يوفنتوس اتفق مع سواريز على البنود الشخصية لضمه في الصيف الجاري. في الصيف الجاري. وأشارت الصحيفة إلى، أن سواريز سيتقاضى 10 ملايين يورو مع يوفنتوس في الموسم. Advertisements وينتظر يوفنتوس رحيل الأوروجوياني عن صفوف برشلونة بعدما خرج من حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق لضمه في صفقة انتقال حر. الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق لضمه في صفقة انتقال حر. وأضافت الصحيفة أن سواريز بدأ دروس تعلم اللغة الإيطالية قبل السفر إلى إيطاليا بعدما يفسخ عقده مع برشلونة. ولعب سواريز بقميص برشلونة في 283 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 198 هدفا وصنع 109 آخرين.

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