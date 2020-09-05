صلاح ريكو يفاضل بين عرضين للرحيل عن المقاصة

تلقى صلاح ريكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، عرضين للرحيل عن الفريق الفيومي بنهاية الموسم الجاري.
وينتهي عقد صلاح ريكو مع مصر للمقاصة بنهاية الموسم الجاري.
ويمتلك ريكو عرضين من أندية إنبي والاتحاد السكندري، للرحيل عن مصر للمقاصة بعد رفض تجديد عقدهمع الفريق الفيومي.
ويفاضل ريكو بين العرضين حتى الَان، حيث لم يحدد مستقبله خلال الفترة المقبلة حتى هذه اللحظة.
وعقد مسئولو نادي مصر للمقاصة جلسة مع ريكو، خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنه رفض التجديد.
ويرفض ريكو التجديد لنادي مصر للمقاصة، بسبب عدم حصوله على مستحقاته في الفترة الماضية، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الفيومي.
وشارك ريكو في 14 مباراة مع المقاصة هذا الموسم وسجل هدفًا وحيدًا.
وانتقل ريكو إلى مصر للمقاصة في صيف 2017 قادمًا من نادي الزمالك.عبد الحفيظ: مسؤول يعيش أسعد أيام حياته والفارق بينه وبين الأهلي 20 نقطة
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