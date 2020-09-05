شاهد.. خطاب شكر من صبحي لأبوزيد بعد انجاز مجمع حمام السباحة

تلقي د.أسامة أبوزيد رئيس مجلس ادارة نادي الشمس خطاب شكر من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد. وجاء في الخطاب أن وزير الشباب والرياضة يري ان هذا الإنجاز الكبير اضافة للرياضة المصرية وأيضا صرح عملاق علي مستوي الإنشاءات وأيضا صرح عملاق علي مستوي الإنشاءات الرياضية في مصر وواجهة مهمة للرياضة المصرية. من جانبه وجه د.أسامة أبوزيد الشكر للوزير علي حرصه علي الإشادة بما تحقق واللفتة الطيبة Advertisements التي قام بها خاصة بعد انبهاره بالطفرة الإنشائية الكبيرة خلال زيارته للنادي في أكثر من مناسبة وآخرها افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد. التي قام بها خاصة بعد انبهاره بالطفرة الإنشائية الكبيرة خلال زيارته للنادي في أكثر من مناسبة وآخرها افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد. وقام صبحي بافتتاح مجمع حمام السباحة في الاسبوع الأخير من شهر اغسطس بحضور مسئولي الرياضة ومجلس النواب. واشاد الوزير بكل المشروعات الجديدة بالنادي علي هامش هذه الزيارة.

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