أخبار بايرن ميونخ: خافي مارتينيز يقترب من العودة إلى أثلتيك بيلباو في الميركاتو الصيفي

اقترب لاعب بايرن ميونخ، الدولي الاسباني “خافي مارتينيز” من العودة إلى ناديه السابق أثلتيك بيلباو خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد 8 سنوات على رحيله.

ونشرت صحيفة ” الماركا ” الاسبانية أن خافي مارتينيز اتفق مع بايرن ميونخ الموسم الماضي على خروجه بنهاية الموسم 2019/2020 والبحث عن وجهة جديدة.

وأضافت الصحيفة أن خافي مارتينيز الذي ينتهي عقده صيف 2021 يفضل خيار العودة إلى أثلتيك بيلباو، وان الصفقة ستكلف النادي الباسكي 10 ملايين يورو مع خفض اللاعب لراتبه السنوي.

ومن المنتظر أن يوقع “خافي مارتينيز” مع أثلتيك بيلباو على عقد يمتد لموسمين مع خيار إضافة موسم ثالث حسب عطاءات اللاعب البالغ من العمر 32 عام.

وكان بايرن ميونخ قد وقع مع خافي مارتينيز قبل ثمان سنوات في الميركاتو الصيفي 2012 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أثلتيك بيلباو البالغة 40 مليون يورو.

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