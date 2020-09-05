بقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف مباراة ليفربول وبلاكبول الودية، ضمن مباريات اليوم السبت 5-9-2020، في إطار استعدادات الريدز بطل الدوري الإنجليزي، للموسم الكروي الجديد 2020-21.

تنطلق مباراة ليفربول وبلاكبول الودية فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على قناة بي ان سبورت 2.

وتُعد مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة بالنسبة لكتيبة المدرب الالماني “يورجن كلوب”، قبل مواجهة ليدز يونايتد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم 12 سبتمبر الجاري.

وخاض ليفربول مباراتين وديتين، خلال الفترة الماضية، حيث فاز على شتوتجارت بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل مع سالزبورج بهدفين لمثلهما، وخسر الريدز، السبت الماضي، كأس الدرع الخيرية، أمام آرسنال بركلات الترجيح.

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كان ليفربول قد حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضى، بفارق كبير عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بعدما جمع 99 نقطة.

جدير بالذكر ان ليفربول قد واجه بلاكبول فى 3 مناسبات، المواجهة الاولي كانت فى كأس الاتحاد الانجليزي عام 1950 وفاز ليفربول 2-1، وتواجه الفريقين فى الدوري الانجليزي موسم 2010-11، وفاز بلاكبول ذهابا وايابا بنتيجة 2-1.

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إليكم فيديو أهداف مباراة ليفربول وبلاكبول الودية

هدف التقدم لبلاكبول

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