الميركاتو الصيفي: قائد وست هام يكشف عن غضبه بعد رحيل “جرادي ديانجانا” إلى وست بروميتش

عبر قائد فريق وست هام يونايتد “مارك نوبل” عن غضبه عقب اتخاذ إدارة فريقه الإنجليزي، قرارا ببيع اللاعب جرادي ديانجانا إلى فريق وست بروميتش ألبيون في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب نوبل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلقا على الصفقة قائلا: “كقائد لنادي كرة القدم هذا، اشعر بالغضب والحزن لأن جرادي قد رحل، شاب عظيم له مستقبل عظيم !!!!”.

وكان وست بروميتش قد أعلن عن ضم جرادي من وست هام، مقابل مبلغ لم يتم الإعلان عنه، حيث وقع على عقود مع الفريق لخمس سنوات مقبلة.

وأمضى ديانجانا الموسم الماضي رفقة وست بروميتش على سبيل الإعارة، حيث سجل 8 أهداف، وقدم سبع تمريرات حاسمة في الشامبيونشيب، ساهمت في عودة فريقه الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأبدى ديكلان رايس نجم وست هام الصاعد، إعجابه بتغريدات نوبل قبل حذفها بوقت قصير.

كما ان موقف نوبل كان مدعومًا أيضًا من قبل لاعب خط وسط وست هام السابق تريفور سنكلير.

وقال ديانجانا في تصريحات لموقع وست بروميتش الرسمي: “وست هام كان كل ما كنت أعرفه قبل الموسم الماضي وأنا متأكد من أن الناس سيتفهمون أنني شعرت ببعض الحزن عند الرحيل”.

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