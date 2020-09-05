الميركاتو الصيفي: إيفرتون يعلن ضم ألان من نابولي

أعلن نادي إيفرتون إتمامه التعاقد مع لاعب الوسط الدولي البرازيلي “ألان ماركيز لوريرو”، قادما من فريق نابولي الإيطالي، في الميركاتو الصيفي، بعقد لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية يونيو 2023.

ولم يعلن إيفرتون عن المقابل المادي للصفقة، وسيعود اللاعب البرازيلي للتدرب تحت قيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي، بعد أن كان مدربه في صفوف نابولي وخاض معه 61 مباراة خلال فترة سابقة.

وأكد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أنه لم يستطع رفض فرصة العمل مع الإيطالي مرة أخرى والانضمام إلى نادٍ “له تاريخ غني وطموح حقيقي”.

وقال ألان في تصريحات لقناة إيفرتون عقب توقيع العقد: “إنه لمن دواعي سروري حقًا التوقيع مع إيفرتون، أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، آمل كما فعلت طوال مسيرتي المهنية، أن أساهم في أدائي مع زملائي في الفريق وأن أؤدي بعض المباريات الرائعة والعروض الرائعة والفوز بأشياء مهمة”.

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وتابع: “إنه ناد له تاريخ غني في الدوري الإنجليزي، وله طموح حقيقي وهناك البروفيسور أنشيلوتي، لقد فعل كل ما في وسعه لإحضاري إلى هنا، إنه حجم النادي واسم المدرب مما يعني أنك لا تفكر مرتين قبل القدوم إلى إيفرتون”.

واختتم البرازيلي حديثه قائلا: “جزء قوي من طريقة لعبي هو أسلوب المراقبة والرغبة في الفوز بكل كرة على الإطلاق، أنا أؤمن أن بإمكاني تقديم عروض جيدة حقا لكسب الجماهير وآمل أن أفوز بالأشياء بشكل جيد، لذلك سيكون هناك قدر هائل من التفاني، تلقيت الكثير من الرسائل من مشجعي إيفرتون وهذا جعلني سعيدًا وواثقًا حقًا في العمل الذي يمكنني القيام به هنا”.

الجدير بالذكر أن ألان لوريرو قد انضم لصفوف نابولي قادما من أودينيزي، وكان جزءا من المنتخب البرازيلي المتوج بلقب كوبا أميركا 2019، رفقة زميله الجديد ريتشارليسون، كما توج بلقب كأس العالم تحت 20 عاما قبل ثماني سنوات.

لعب ألان أكثر من 200 مباراة مع نابولي ، منها 158 مباراة في الدوري الإيطالي و 26 مباراة في دوري الأبطال، وساهم في تتويج نابولي بلقب كأس إيطاليا، عقب التغلب على يوفنتوس بركلات الترجيح، في الموسم الماضي.

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