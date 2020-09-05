الميركاتو الصيفي: اشبيلية يعلن تفعيل بند شراء الحارس المغربي ياسين بونو

أعلن نادي إشبيلية الإسباني التوقيع بشكل دائم مع الحارس الدولي المغربي “ياسين بونو” لأربع سنوات قادمة.

ولعب ياسين بونو بنظام الإعارة خلال الموسم المنصرم مع اشبيلية من نادي “جيرونا” الذي ينشط في الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وكلفت الصفقة خزائن اشبيلية 4 ملايين يورو فقط.

وشارك الحارس المغربي مع اشبيلية موسم 19-20 في 18 مباراة 10 منها في الدوري الأوروبي و6 في الليجا ومبارتين بكأس الملك وخرج خلالهم بشباك نظيفة في 9 مباريات.

وبرز ياسين بونو (29 عاما) بوضوح في بطولة الدوري الأوروبي، فبعد إصابة الحارس الأساسي “توماس فاسليك”، حرس بونو عرين النادي الأندلسي في مواجهات روما وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد وإنتر ميلانو، وقاد الفريق لحصد اللقب عن جدارة واستحقاق.

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من هو ياسين بونو؟

ياسين بونو من مواليد 1991 في مونتريال في كندا، دولي مع منتخب المغرب، تدرب في صفوف الشباب في نادي الوداد المغربي.

ووقع ياسين بونو لأتلتيكو مدريد في سن 21. وبعد موسمين في الفريق الرديف غادر في الموسم 14/15 على سبيل الإعارة إلى ريال سرقسطة في دوري الدرجة الثانية، حيث لعب تسعة عشر مباراة لينتهي به الأمر بالتوقيع معه بشكل دائم.

وفي الموسم 16/17 وقع مع نادي جيرونا لكرة القدم، حيث أكمل 21 مباراة بالدوري الدرجة الثانية، وصعد إلى الدرجة الأولى نهاية الموسم .

وظهر بونو لأول مرة في الدرجة الأولى في موسم 17/18، حيث انتهى به المطاف بالمشاركة مع جيرونا في 30 مباراة في الليجا ومباراة واحدة في كأس الملك.

بعدها موسم 18/19، كان مرة أخرى هو الحارس الأساسي لفريق جيرونا، وشارك في 32 مباراة في الليجا، وخرج في تسع مباريات بشباك نظيفة، على الرغم من أن جيرونا انتهى به الأمر إلى الدرجة الثانية، لينتقل بعدها بونو إلى إشبيلية.

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