أليكسيس سانشيز: كنت أرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد الحصة التدريبية الأولى

أكد نجم إنتر ميلانو الإيطالي، الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، أنه كان يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد جلسة التدريب الأولى.

ونشر سانشيز فيديو على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يتحدث فيه عن انتقاله إلى مانشستر يونايتد من آرسنال في في الميركاتو الشتوي 2018، ولماذا خفت نجمه مع الشياطين الحمر.

وسجل سانشيز 5 أهداف فقط رفقة مانشستر يونايتد في 45 مباراة بمختلف البطولات، قبل أن يرحل بصورة نهائية إلى الإنتر الإيطالي.

وقال سانشيز : “قبلت فرصة الذهاب إلى مانشستر يونايتد، لقد شعرت بالإغراء وكان ذلك شيئًا جيدًا بالنسبة لي، لقد أحببت هذا النادي كثيرًا عندما كنت طفلاً. لا أطلب معلومات حول ما كان يحدث داخل النادي”.

وأضاف: “في بعض الأحيان هناك أشياء لا تدركها حتى تصل إلى هناك، وأتذكر أول جلسة تدريبية لي، أدركت الكثير من الأشياء، بعد الجلسة عدت إلى المنزل وأخبرت عائلتي ووكيلي “ألا يمكنك تمزيق العقد للعودة إلى أرسنال؟، ضحكوا، أخبرتهم أن هناك شيئًا لا يبدو جيدًا، لا يبدو جيدًا”.

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وتابع: “لكنني وقعت بالفعل، كنت هناك بالفعل. بعد الأشهر القليلة الأولى كنت أشعر بنفس الشعور، لم نكن متحدين كفريق في تلك اللحظة، لم نكن حقا كعائلة”.

واستكمل: “قالوا إن هذا خطأي، وهذا وذاك، لكن في بعض الأحيان يعتمد اللاعب على البيئة، والأسرة التي نشأت من حوله، وأعتقد أننا في تلك اللحظة لم نكن عائلة بالفعل، وترجم ذلك على أرض الملعب ، وحيث أن هناك حاجة إلى أن يكون هناك من يلوم ، فقد لاموني”.

صبر مورينيو نفد!

نفد صبر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في بداية الموسم التالي وأبعد سانشيز عن تشكيلة الفريق في مباراة بالدوري الممتاز ضد وست هام في سبتمبر، لقد خسر يونايتد 3-1، و أُقيل مورينيو في النهاية بعد بضعة أشهر في ديسمبر.

وقال سانشيز: “أتذكر مباراة ضد وست هام، لم يتم اختياري ولم يحدث ذلك خلال مسيرتي، لقد تغير هذا كثيرًا، لقد أزعجني حقًا وفي ذلك اليوم أخبرت نفسي أنه لا يمكن الانتقال من أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ذلك في غضون خمسة أشهر”.

وواصل النجم التشيلي حديثه قائلا: لقد أزعجني ذلك قليلاً، لقد عدت إلى المنزل وكنت حزينًا للغاية لما حدث، في اليوم التالي ، أعددت جلسة تدريب مزدوجة – كما كنت دائمًا، أطلب الأفضل من نفسي في وظيفتي ، أحب ما أنا كذلك، أحب كرة القدم كثيرًا “.

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