رسميًا: كاي هافيرتز سادس صفقات تشيلسي في الميركاتو الصيفي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا التوقيع مع النجم الألماني كاي هافيرتز قادماً من نادي باير ليفركوزن الألماني بعقد يمتد لخمس سنوات.

وأعلن تشيلسي على صفقته الجديدة عبر بيان رسمي جاء فيه : “يعلن تشيلسي التوقيع رسميًا مع ثاني لاعب ألماني هذا الصيف كاي هافيرتز وبعقد يمتد لخمس سنوات”.

وأضاف البيان : “توقيع كاي هافيرتز يأتي بعد مهاجم لايبزيج تيمو فيرنر وحكيم زياش و تياجو سيلفا ومالانج سار وبن تشيلويل”.

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ومن جانبه قال هافيرتز : “أنا سعيد للغاية وفخور لوجودي هن، بالنسبة لي هو حلم أصبح حقيقة أن ألعب في نادٍ كبير مثل تشيلسي ولا أطيق الانتظار لمقابلة جميع اللاعبين والمدربين. نعم، أنا سعيد جدًا لوجودي هنا”.

وقالت مديرة تشيلسي مارينا جرانوفسكايا : “هافيرتز أحد أفضل اللاعبين في جيله في كرة القدم العالمية، لذلك نحن سعداء للغاية لأن مستقبله يكمن في تشيلسي”.

وأضافت : ” لقد أثبت نفسه في واحدة من أفضل البطولات في أوروبا، يلعب في المنتخب الألماني وهو موهبة مثيرة. يسعدنا أن نكون قادرين على إضافة براعته وجودته إلى الفريق قبل بدء الموسم”.

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