رسميًا : ميلان يستعير براهيم دياز من ريال مدريد

اتفق نادي ميلان الإيطالي مع ريال مدريد الإسباني على إستعارة الشاب الاسباني “براهيم دياز” لموسم واحد دون خيار الشراء.

وأعلن ريال مدريد التوصل إلى اتفاق مع ميلان من خلال بيان رسمي جاء فيه : “اتفق نادي ريال مدريد مع نادي إيسي ميلان على انتقال اللاعب إبراهيم دياز على سبيل الإعارة لغاية 30 يونيو 2021″.

ويسعى صانع الألعاب الاسباني ذو الأصول المغربية للحصول على دقائق لعب أكثر بعد الفشل في الحصول عليها مع بطل الدوري الاسباني الموسم الماضي.

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وتعاقد ريال مدريد مع”براهيم دياز” خلال الميركاتو الشتوي 2019 قادماً من مانشستر سيتي الانجليزي مقابل 15 مليون يوو إلا أنه فشل في الحصول على مكان في تشكلة المدير الفني الفرنسي “زين الدين زيدان“.

ولعب براهيم دياز مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي 2019-20 ما مجموعه 9 مباريات فقط سجل خلالهم هدف وحيد وقدم تمريرة حاسمة.

يذكر أن صاحب الـ 21 عام “براهيم دياز” مرتبط مع ريال مدريد الاسباني بعقد يمتد لغاية 30 من يونيو 2025.

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