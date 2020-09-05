رسميًا: ارسنال يضم سيبايوس على سبيل الإعارة من ريال مدريد

أعلن نادي ارسنال عن تجديد استعارة داني سيبايوس للموسم الثاني على التوالي من ريال مدريد، لموسم واحد، حتى 30 يونيو 2021.

أبهر اللاعب الدولي الإسباني البالغ من العمر 24 عامًا خلال موسمه الأول في شمال لندن، حيث شارك في 37 مباراة وأصبح جزءًا لا يتجزأ من فريق ميكيل أرتيتا.

ولعب داني أيضًا دورًا رئيسيًا في لقب ارسنال الرابع عشر بكأس الاتحاد الإنجليزي.

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سيستمر داني في ارتداء القميص رقم 8 في الموسم المقبل.

وقال المدير الرياضي إيدو: “نحن سعداء بعودة داني معنا للموسم الجديد. نعلم جميعًا صفاته بعد موسم مثير للإعجاب 2019/2020 ، والذي انتهى بلعبه دورًا رئيسيًا في نجاحنا في كأس الاتحاد الإنجليزي، نحن متحمسون لإضافة داني إلى قائمة اللاعبين المتميزين الذين نجلبهم “.

قال ميكيل أرتيتا: “كان داني جزءًا لا يتجزأ من فريقنا الموسم الماضي وأنهى الموسم في حالة ممتازة. أحب شغف داني والتزامه وهو لاعب ماهر للغاية. يسعدنا جميعًا الترحيب به مرة أخرى ونتطلع إلى رؤيته يستأنف من حيث توقف”.

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