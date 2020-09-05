رياضة | الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي منذ فترة طويلة التعاقد مع كريم طارق نجم نادي بتروجيت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواجه الأهلي منافسة شديدة من العديد من الأندية التي تريد ضم كريم طارق في الصيف الحالي لذلك يجد النادي صعوبة في ضم اللاعب حتى الآن.

Advertisements

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قيادة مفاوضات النادي بنفسه للتعاقد مع كريم طارق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وسيبدأ الخطيب في التواصل مع إدارة نادي بتروجيت للتفاوض بشأن ضم كريم طارق في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كريم طارق هذا الصيف أبرزها نادي الزمالك وبيراميدز.