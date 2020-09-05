رياضة | شاكا: المنتخب السويسري لم يعد بلدا صغيرا في كرة القدم

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شاكا: المنتخب السويسري لم يعد بلدا صغيرا في كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جرانيت شاكا قائد المنتخب السويسري لكرة القدم أن فريقه ليس الطرف الأضعف في مباراته أمام المنتخب الألماني المقرر إقامتها غدا الأحد في دوري أمم أوروبا بمدينة بازل السويسرية.

وقال لاعب وسط أرسنال لصحف شبكة "دويتشلاند" الإعلامية اليوم السبت :"لم نعد بلدا صغيرا في كرة القدم".

وأضاف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ السابق :"لدينا فريق قوي، ومدرب عالمي، وجهاز فني جيد وأجواء جيدة".

ورغم تفاؤله إلا أن المنتخب السويسري خسر أول مبارياته في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول أمام المنتخب الأوكراني 1 / 2، فيما تعادل المنتخب الألماني مع نظيره الإسباني 1/1 في شتوتجارت يوم الخميس الماضي.