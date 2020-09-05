رياضة | الأهلي يلاحق عبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يلاحق عبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بشكوى ضد عبد الله السعيد لاعب الفريق سابقًا وبيراميدز حاليًا في مركز التسوية والتحكيم.

وفسخ السعيد عقده مع أهلي جدة وانتقل لصفوف بيراميدز، وهو ما يراه الأهلي مخالفًا لبنود العقد الثلاثي الموقع بين الأهلي وأهلي جدة واللاعب، ويستحق دفع مليوني دولار كشرط جزائي.

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وقدم الأهلي شكوى لاتحاد الكرة، ثم تبعها بشكوى جديدة لمركز التحكيم والتسوية، منذ رفض الفيفا البت في القضية، والتأكيد على أنه ليس جهة اختصاص.