رياضة | نادي إنجليزي يسعى لضم محمود تريزيجيه من أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي إنجليزي يسعى لضم محمود تريزيجيه من أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إنجليزية عن أن هناك نادي في البريميرليج يسعى لضم النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا.

وكشفت بعض المصادر الصحفية الإنجليزية عن عرض من قبل نادي نيوكاسل يونايتد من أجل التعاقد مع تريزيجيه .

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وكما إن نيوكاسل قد بدأ رفقة العديد من الأندية حول العالم في التخطيط لسوق الانتقالات الصيفية من الآن تحسبًا للخسائر المحتملة بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا للصحفي مانو لونجون فإن نيوكاسل مستعد للدخول في سباق التعاقد مع النجم المصري صاحب الـ 25 عامًا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن تريزيجيه قد ساهم هذا الموسم في 4 أهداف خلال 24 مباراة، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، وقاد فريقه للتأهل إلى نهائي كأس كاراباو بهدف قاتل في الدور نصف النهائي.