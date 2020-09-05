رياضة | جلسة تنسيقية بين فايلر وعبد الحفيظ في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جلسة تنسيقية بين فايلر وعبد الحفيظ في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، جلسة تنسيقية اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت، على ملعب التتش.

وناقش فايلر وعبدالحفيظ الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بداية من مواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ٢٥.

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وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، كما أجرى الفريق «رابيد تيست» قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة كاملة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.