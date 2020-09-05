الامارات | سواريز ينهي الجدل ويقرر الانفصال عن ميسي.. ويلتحق برونالدو في يوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز ينهي الجدل ويقرر الانفصال عن ميسي.. ويلتحق برونالدو في يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن نجم فريق برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز توصل إلى اتفاق رسمي مع نادي يوفنتوس، وسيلتحق قريبا بالفريق. وقالت إن إعلان ليونيل ميسي بقاءه مع برشلونة أمس، لم يؤثر في قرار سواريز، حتى في ظل حديث عن إجراء ميسي اتصال بزميله، مطالبا إياه بالبقاء معه في برشلونة.

وقالت إن سواريز فضل الانفصال عن رفيقه دربه، والالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس. وقالت إن سوارز اتفق على عقد لموسمين، مع راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو. ويتبقى على سواريز إيجاد حل إشكال عقده الحالي مع برشلونة، الذي بات غير راغب في استمراره. وقالت "ماركا" إن النادي الكاتالوني سيقبل بمبلغ ولو بسيط من يوفنتوس للتخلي عن بطاقة اللاعب.

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