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الامارات | سواريز ينهي الجدل ويقرر الانفصال عن ميسي.. ويلتحق برونالدو في يوفنتوس

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن نجم فريق ، الأوروغوياني لويس سواريز توصل إلى اتفاق رسمي مع نادي يوفنتوس، وسيلتحق قريبا بالفريق. وقالت إن إعلان ليونيل ميسي بقاءه مع برشلونة أمس، لم يؤثر في قرار سواريز، حتى في ظل حديث عن إجراء ميسي اتصال بزميله، مطالبا إياه بالبقاء معه في برشلونة.

وقالت إن سواريز فضل الانفصال عن رفيقه دربه، والالتحاق بالبرتغالي في يوفنتوس. وقالت إن سوارز اتفق على عقد لموسمين، مع راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو. ويتبقى على سواريز إيجاد حل إشكال عقده الحالي مع برشلونة، الذي بات غير راغب في استمراره. وقالت "ماركا" إن النادي الكاتالوني سيقبل بمبلغ ولو بسيط من يوفنتوس للتخلي عن بطاقة اللاعب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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