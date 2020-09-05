شكرا لقرائتكم اعتذار بهلول عن تدريب حراس الاتحاد السكندري.. وخالد عبد الله البديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر مجدى بهلول مدرب حراس مرمى الاتحاد السكندرى عن الاستمرار فى منصبه لأسباب غير معلومة عقب مباراة طنطا مباشرة التى اقيمت الخميس الماضى وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ، و قاد أمس منير عقيلة المدرب العام تدريبات حراس المرمى.

وتولى خالد عبد الله مسئولية تدريب حراس مرمي الاتحاد السكندري، بعد قبول اعتذار بهلول رسميا ، و سبق لخالد عبد الله التواجد ضمن جهاز طلعت يوسف المدير الفني الحالي للاتحاد ، فى أندية أهلي طرابلس الليبى و سموحه و الاتحاد السكندري.

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ويوجه الاتحاد السكندرى نظيره مصر المقاصة ضمن مباريات الاسبوع 25 الاثنين المقبل الثالثة والنصف على ملعب استاد الإسكندرية ويغيب عن اللقاء الثنائي عماد السيد حارس المرمى عقب اصابته بمزق فى الأمامية كما يغيب أحمد نبيل مانجا والذى اشتكى من الخلفية.

يغيب عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، عن فريقه لمدة تقارب من 15 يوما، بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية حيث أصيب الحارس بمزق فى تلك العضلة، ليخضع لأشعة أكدت غيابه لمدة تزيد عن أسبوعين، وحرص جهاز الاتحاد السكندرى واللاعبون على دعم الحارس منذ إصابته بالتواصل معه خاصة بعد تألقه فى حراسة مرمى الفريق السكندرى منذ عودة مسابقة الدورى يوم 6 أغسطس الماضى، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وتعرض عماد السيد لتلك الإصابة خلال مباراة الاتحاد السكندرى أمام نادى طنطا، التى أقيمت عصر الخميس الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة 24 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.