شكرا لقرائتكم بيبو يُحيل قضية "إكرامي الكبير" للجنة التخطيط في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في الاهلي إحالة قضية إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمشرف على حراسة المرمى في قطاع الناشئين بالنادي إلى لجنة التخطيط للكرة في القلعة الحمراء من أجل إتخاذ ما هو مناسب في هذه القضية بعدما خرج إكرامي الكبير لوائح النادي مؤخراً بظهوره الإعلامي المُتكرر والحديث عن أمور تتعلق بالقلعة الحمراء في وسائل الإعلام رغم أنه يعمل في النادي.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الغضب ضد إكرامي الكبير بسبب تصريحاته الأخيرة عن قضية رمضان صبحي زوج ابنته، حيث واصل الحارس الدولي السابق مخالفة لوائح النادي بالحديث عن أمور تتعلق بالقلعة الحمراء في وسائل الإعلام رغم أنه يعمل في النادي.

ومن المقرر أن يعرض خالد بيبو ملف إكرامي الكبير على لجنة التخطيط في الأهلي التى يترأسها محسن صالح من أجل إتخاذ قرار مناسب سواء بتوجيه الشكر للمشرف على حراسة المرمى في قطاع الناشئين أو لفت نظره أو اتخاذ أي قرار من شأنه الحفاظ "هيبة" النادي.

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وطالب عدد كبير من مدربوا وأبناء الأهلي إدارة النادي بإتخاذ موقف حاسم حيال تصرفات وتصريحات إكرامي الكبير لاسيما بعدما خرج عن النص وخالف قواعد النادي وراح يتحدث عن أمور بل وأسرار تتعلق بأحدى القضايا الجماهيرية عبر وسائل الإعلام رغم إنه أي أكرامي الكبيريعمل في النادي منذ سنوات طويلة.

وأبدى مدربو قطاع الناشئين في الأهلي دهشتهم من الظهور الإعلامي المُتكرر لإكرامي الكبير عبر وسائل الإعلام للحديث عن قضية رمضان صبحي مقابل عدم حضوره للنادي ومباشرة أعماله كمُشرف على حراسة المرمى في قطاع الناشئين ، ودون تنفيذ الأقرار الذي وقع عليه مثل سائر مدربي القطاع بعدم التحدث في وسائل الإعلام عن أمور تخص النادي لاسيما أن إكرامي يعمل في الاهلي منذ 30 سنة تقريباً ويتقاضى راتباً كبيراً ويعرف جيداً قواعد النادي ولوائحه.

تصريحات إكرامي الكبير بعدم علمه بأن رمضان صبحي كان يتفاوض مع بيراميدز خلال تواجده في الأهلي لم تلقى استجابة ولا قناعة من الجميع داخل النادي بل وخارجه فالجميع تقريباً مُقتنع تماماً بأن إكرامي الأب كان على دراية تامة بأن رمضان صبحي تفاوض مع بيراميدز وأتفق على الرحيل من الاهلي رغم أن الأخير حصل على موافقة هيدرسفيلد الأنجليزي بشراء اللاعب مقابل 3 مليون و250 ألف جنيه إسترليني ويعلم هؤلاء أيضاً أن شريف إكرامي حارس الاهلي كان يُخطط لرمضان صبحي للرحيل من النادي إنتقاماً من الاهلي لعدم التجديد له.