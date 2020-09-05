شكرا لقرائتكم كاف يخطر الاتحاد المصري بإقامة نصف نهائي دوري الأبطال فى موعده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الاتحاد المصرى لكرة القدم بإخطار الأهلى والزمالك بأنه سيتم إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى موعده المحدد حيث ستقام مباريات الذهاب يومى 25 و26 من شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب يومى 2 و3 أكتوبر المقبل، حيث سيلتقى الزمالك مع الرجاء يوم 25 سبتمبر فى المغرب ثم سيلتقى الأهلى مع الوداد فى المغرب فى اليوم التالى.

ورفض مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الموافقة على طلبات الاتحادين المصرى والمغربى لكرة القدم لتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المحدد لها أواخر سبتمبر الجارى وأوائل أكتوبر المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع الوداد والزمالك ضد الرجاء فى مواجهات مصرية مغربية بنصف نهائى البطولة.

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وعلم "الخليج 365" من مصدر بالكاف عن وجود رفض من أغلبية أعضاء لجنة المسابقات لطلبات مصر والمغرب على تأجيل البطولة بسبب ضيق الوقت وانطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا فى نوفمبر، وسوف يعقد مسئولو اللجنة اجتماعاً عبر تقنية الفيديو اليوم للتأكيد على إقامة منافسات الدور نصف النهائي بمسابقتي دوري أبطال أفريقيا في موعدها.

وكانت تقارير صحفية مغربية قد أشارت إلى أن "كاف" سيقرر تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما أعلن الاتحاد المغربي مواعيد جديدة لمبارياته المؤجلة فى الدوري وبينها مباراة ديربى الدار البيضاء بين الرجاء والوداد ضمن الجولة الـ25 يوم 24 سبتمبر، رغم تحديد موعد مباراة الزمالك والرجاء يوم 25 سبتمبر والأهلي والوداد يوم 26 سبتمبر في ذهاب نصف نهائي أفريقيا.، فى الوقت نفسه، طالب الكاف الاتحادات الأعضاء إرسال أسماء الأندية التي ستشارك في المسابقات القارية قبل 20 أكتوبر، وقال: كل الفرق المشاركة يجب عليها الالتزام بإجراءات تراخيص الأندية والتعاون مع الاتحادات الخاصة بها، حيث سيتم رفض مشاركة الأندية غير الحاصلة على الترخيص"، وكشف مصدر باتحاد الكرة عن رفض الكاف لتأجيل المواجهات وإنها ستقام فى موعدها.