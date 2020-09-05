شكرا لقرائتكم اختفاء كأس أمم إفريقيا من مقر الاتحاد المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مصدر باتحاد كرة القدم المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن كأس أمم إفريقيا من ضمن الكؤوس التي فوجئ أعضاء اللجنة الخماسية باختفائها من مقر الاتحاد.
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح تحقيق في اختفاء عدد من الكؤوس والدروع والبطولات وذلك بعد القيام بعملية جرد للمخازن.
وذكر الاتحاد المصري في بيان رسمي له، يوم الجمعة :في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.
وأضاف البيان :يجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة.
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