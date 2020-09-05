شكرا لقرائتكم تعادل صعب لإيطاليا.. وهولندا تحقق فوزاً ثميناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفلت المنتخب الإيطالي لكرة القدم من فخ الهزيمة وانتزع تعادلا ثمينا 1 - 1 مع ضيفه البوسني اليوم الجمعة في افتتاح مسيرة الفريقين بالمجموعة الأولى في دوري القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا والتي شهدت اليوم أيضا فوز المنتخب الهولندي على نظيره البولندي 1 - صفر.

واقتسم المنتخبان الإيطالي والبوسني المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة لكل منهما بفارق نقطتين خلف المنتخب الهولندي الذي تصدر المجموعة مبكرا.

وعلى استاد "أرتيميو فرانكي" في مدينة فلورنسا الإيطالية ، انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني ، تقدم المنتخب البوسني بهدف للنجم الكبير إدين دزيكو في الدقيقة 57 وتعادل ستيفانو سينسي للمنتخب الإيطالي (الآزوري) بهدف في الدقيقة 67.

وحرم المنتخب البوسني مضيفه الإيطالي من مواصلة انتصاراته المتتالية بقيادة المدرب روبرتو مانشيني حيث حقق الفريق الإيطالي الفوز في آخر 11 مباراة خاضها قبل هذه المباراة بما فيها المباريات العشرة التي خاضها في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي تأجلت إلى منتصف 2021 بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويعتبر المدرب روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي (الآزوري) بطولة دوري أمم أوروبا بمثابة خطوة مهمة في خطته طويلة المدى مع الفريق والتي يستعد من خلالها لبطولتي كأس الأمم وكأس العالم 2022 لاسيما وأنه تولى تدريب الفريق بعدما غاب الآزوري عن نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

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وبعد التعادل في مباراة اليوم ، سيكون على الآزوري إعادة ترتيب أوراقه سريعا قبل أن يحل ضيفا على نظيره الهولندي يوم الاثنين المقبل في مباراته الثانية بالمجموعة.

وكان مانشيني /55 عاما/ تولى المسؤولية في مايو 2018 . وبعدها بعام واحد فقط ، حل ثانيا خلف نظيره البرتغالي في مجموعته بالنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم وهي النسخة التي فاز المنتخب البرتغالي بلقبها في النهاية.

وقاد مانشيني الآزوري بجدارة للتأهل إلى يورو 2020 حيث فاز بجميع المباريات التي خاضها في تصفيات البطولة وسجل خلالها 37 هدفا مقابل أربعة أهداف اهتزت بها شباك الفريق.

وانتهت آخر مبارياته في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بفوز كاسح 9 - 1 على نظيره الأرميني في تشرين ثان/نوفمبر 2019.

وعلى استاد "يوهان كرويف" في العاصمة الهولندية أمستردام، تغلب المنتخب الهولندي على نظيره البولندي بهدف نظيف سجله ستيفن بيرغوين في الدقيقة 61.

وخاض المنتخب الهولندي مباراة اليوم تحت قيادة المدرب المؤقت دوايت لودفيغز، 62 عاما، المدرب المساعد السابق لرونالد كومان الذي ترك تدريب المنتخب الهولندي الشهر الماضي بشكل مفاجئ لتولي تدريب برشلونة الإسباني.

وتولى لودفيغز مهمة الإشراف على الفريق بشكل مؤقت خلال مباراتي الفريق أمام منتخبي بولندا اليوم الجمعة وإيطاليا يوم الاثنين المقبل.