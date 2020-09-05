شكرا لقرائتكم الألماني الموهوب هافيرتز لاعباً لتشيلسي 5 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الألماني الواعد كاي هافيرتز من باير ليفركوزن لخمس سنوات.
ولم يكشف النادي عن تفاصيل التعاقد مع اللاعب لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن تشيلسي دفع قرابة 71 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.
وغادر هافيرتز معسكر المنتخب الألماني اليوم الجمعة لاستكمال الفحص الطبي قبل التوقيع للنادي اللندني.
وقال هافيرتز في بيان "السعادة لا تسعني وأشعر بفخر كبير للانضمام إلى تشيلسي. إنه حلم تحول إلى حقيقة باللعب لفريق كبير مثل تشيلسي وانتظر على أحر من الجمر مقابلة زملائي والجهاز الفني". وكان يتبقى عامان في عقد هافرتس مع ليفركوزن وسجل 46 هدفا وصنع 31 في 150 مباراة مع النادي.
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