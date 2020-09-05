شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف أيوب الكعبي من الانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية مغربية عن موقف المغربى أيوب الكعبي مهاجم هبي فورتشن الصيني السابق من الانتقال لصفوف الأهلي.

في ذات السياق، دخل نادى بيراميدز فى مفاوضات مع أيوب الكعبي لاعب هيبي فورتشن الصيني الذى قام بفسخ عقده منذ أيام تمهيدا للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة مقابل مبلغ مالي كبير.

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طالبت جماهير نادى الوداد المغربى إدارة النادى التعاقد مع المهاجم أيوب الكعبي الذى فسخ عقده مؤخرا بالتراضي مع فريق هيبي فورتونا الصيني. وقال موقع "le360" المغربى، إن أنصار فريق الوداد يمارسون ضغوطا على سعيد الناصيرى، رئيس النادى، لضم الكعبي، لاسيما أن هذه الصفقة لن تكلف إدارة النادى مبالغ مالية كبيرة، باعتبار أنه لاعب حر، ويكثف جمهور الوداد ضغطه على الإدارة من خلال الرسائل الكثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لضم أيوب الكعبى.

وقال موقع " le360 " سبورت إن إدارة فريق بيراميدز باتت قريبة بشكل كبير من الحصول على خدمات المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي صاحب الـ26 عامًا، بعدما فسخ هذا الأخير العقد الذى يربطه بهيبي فورتشن الصيني، ليصبح اللاعب حرًا فى الانتقال لأى نادٍ بشكل رسمى خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية .

وأضاف الموقع أن فريق بيراميدز عرض مليوناً و700 ألف دولار للموسم الواحد مقابل ضم أيوب الكعبي، لتعزيز صفوفه بدءا من الموسم الرياضي المقبل .