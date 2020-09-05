شكرا لقرائتكم خبر عن شموخ مروان.. وصية كهربا.. وثنائيات فى مران الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش فى القلعة الحمراء بالجزيرة، ظهور عدة ثنائيات فى التدريب، أبرزها أحمد فتحى وعلى معلول، وقفشة مع أحمد الشيخ وعمرو السولية مع حسين الشحات، وكانت الثنائية الأبرز لوليد سليمان مع صالح جمعة، ويبدو أن "الحاوى" ينفذ وصية كهربا صانع ألعاب الفريق الذى ظهر من قبل فى فيديو يوصى وليد سليمان برعاية صالح جمعة.

كما ظهر مروان محسن مهاجم الأهلى بعدما اكتسب الثقة من جديد وعاد إلى التهديف رافعاً رصيده إلى 5 أهداف بدورى الموسم الجارى مع الفريق الأحمر بعد فترة من تراجع المستوى.

فى سياق متصل، خاض ثنائى الأهلي عمرو السولية وحسين الشحات تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وواصل ثنائى الأهلي تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى الخاص بهما، من خلال أداء جلسة فى الجيم، قبل الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبى بالنادى، ويعانى السولية من شد فى العضلة الأمامية فيما أجرى الشحات جراحة "الفتاق" قبل أسابيع وتحديداً أواخر يونيو الماضى.

فيما خاض لاعبو النادي الأهلي الأساسيون الذين شاركوا فى مباراة وادى دجلة أمس، تدريبات استشفائية اليوم، السبت، للتخلص من الإجهاد العضلى.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ25 فى بطولة الدوري الممتاز والتى تقام باستاد حرس الحدود «المكس».

وكان الأهلي قد حقق الفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز.



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