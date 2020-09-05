شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لصفحة عمرو السولية والسخرية من لاعبى الأهلى فى 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت فى الساعات الأخيرة بعض الصورة و"البوستات" من الصفحة الرسمية والموثقة للاعب عمرو السولية، خط وسط النادى الأهلى، والتى تسخر من بعض لاعبى الأهلى، ومن النادى الأهلى ذاته، بخلاف نشر بعض "الكوميكس" الساخرة من النادى الأهلى لصالح النادى الإسماعيلى والزمالك.



صور قام بحذفها



عمرو السولية على فيس بوك

جماهير الزمالك قامت بإعادة اكتشاف هذه الصور والمنشورات القديمة التى ترجع لـ 6 سنوات، ودخلت فى وصلات من "التحفيل" على جماهير الأهلى، وأن لاعب خط وسط الأحمر كان يسخر من لاعبى الفريق وقتها، مثل السيد حمدى وصبرى رحيل.



صفحة عمرو السولية



من صفحة السولية

وبالعودة إلى الصفحة الرسمية لعمرو السولية، تبين أنه لم يكن يديرها بنفسه، قبل أن يتم توثيقها منذ فترة طويلة، حيث كان مسئول الصفحة "الأدمن" ينشر أخبارا عن عمرو السولية، بخلاف العشرات من صور لاعبى الإسماعيلى، ومجلس إدارة النادى، وهو ما يعنى أن الصفحة كانت مملوكة لأحد الأشخاص المحبين لنادى الإسماعيلى.



أحد البوستات الساخرة



السولية بعد الهجوم عليه

ورجح البعض من خلال التعليقات، أن الصفحة كانت يمتلكها أفراد من جمهور الإسماعيلى المحبين لعمرو السولية، ولكنه قام بعد ذلك، بالاتفاق معهم للحصول على الصفحة، لتكون صفحة رسمية بإسمه، وهو ما حدث بالفعل حيث تم توثيق الصفحة، ولكن دون أن يتم مسح المحتوى الذى يسيء للنادى الأهلى أو يسخر منه.

Advertisements



كوميك يسخر من الأهلى

الصفحة لا تضمن السخرية من لاعبى الأهلى والنادى فحسب، ولكن تسخر أيضا من مسئولى النادى الأسماعيلى، وقت تواجد السولية فى الفريق الإسماعيلى، وهو ما يرجح أيضا أن الصفحة تخص جماهير "الدراويش"، وليس السولية.



غلق الصفحة

الملفت أن السولية قام بمسح كافة الصور الساخرة والمسيئة لأشخاص أو لاعبين زاملوه فى أندية سابقة أو لعبوا فى النادى الأهلى، بعد الهجوم الشديد الذى تعرض له بسبب هذه الصور، وسخرية جماهير الزمالك من هذه "البوستات".

عمرو السولية حرص على توضيح الأمر منذ دقائق قائلا، "للتوضيح الصفحة كان مسئولا عنها جمهور الإسماعيلى فى السابق وانا لسة متحكم فيها بنفسى من فترة قريبة جدا.. شكرا".