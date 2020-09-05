شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الله مدرباً لحراس مرمى الاتحاد السكندرى خلفا لبهلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مجدى بهلول، مدرب حراس مرمى الاتحاد السكندرى، اعتذاراً رسمياً عن الاستمرار فى تدريب حراس مرمى الاتحاد لأسباب غير معلومة، عقب مباراة طنطا التى أقيمت الخميس الماضى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1، وقاد أمس منير عقيلة المدرب العام تدريبات حراس المرمى.

وانضم لتدريبات الاتحاد السكندرى اليوم خالد عبد الله مدرب حراس المرمى الجديد، بعد قبول اعتذار بهلول رسميا، وسبق لخالد عبد الله العمل بجهاز طلعت يوسف المدير الفنى الحالى للاتحاد، فى أندية أهلى طرابلس الليبى وسموحة والاتحاد السكندرى.

ويوجه الاتحاد السكندرى نظيره مصر المقاصة ضمن مباريات الاسبوع 25 الاثنين المقبل الثالثة والنصف على ملعب استاد الإسكندرية ويغيب عن اللقاء الثنائى عماد السيد حارس المرمى عقب اصابته بمزق فى الأمامية كما يغيب أحمد نبيل مانجا والذى اشتكى من الخلفية.

ويغيب عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، عن فريقه لمدة تقارب من 15 يوما، بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية حيث أصيب الحارس بمزق فى تلك العضلة، ليخضع لأشعة أكدت غيابه لمدة تزيد عن أسبوعين، وحرص جهاز الاتحاد السكندرى واللاعبون على دعم الحارس منذ إصابته بالتواصل معه خاصة بعد تألقه فى حراسة مرمى الفريق السكندرى منذ عودة مسابقة الدورى يوم 6 أغسطس الماضى، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وتعرض عماد السيد لتلك الإصابة خلال مباراة الاتحاد السكندرى أمام نادى طنطا، التى أقيمت عصر الخميس الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة 24 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.