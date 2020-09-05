شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. تعرف على الصالات المستضيفة لمونديال اليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إقامة منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 فى نسختها الـ27 على 4 صالات وهى صالة 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، الصالة المغطاة فى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، والصالة المغطاة فى برج العرب، على أن تقام منافسات البطولة فى الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلا من 24 والتى تستضفيها مصر وسط استعداد مكثف من مختلف الجهات لخروج البطولة بأفضل صورة.

ومن المقرر أن تقام فى السابعة من مساء اليوم قرعة كأس العالم لكرة اليد تحت سفح الأهرامات، ووقع اختيار شركة تذكرتي المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة منتصر النبراوي على النجم العالمي خالد النبوي لتقديم الحفل وتشاركه إنجى المقدم، والموسيقار العالمي عمر خيرت، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

Advertisements

وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلي الدور الثاني وعددهم 24 منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين الأولي مع الثانية في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات في المجموعة الأولي وكذلك الثالثة مع الرابعة في المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولي من السادسة في المجموعة الثالثة والطريقة نفسها في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين السابعة والثامنة في مجموعة أخيرة وهي المجموعة الرابعة ليصبح لدينا 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد ولن تلعب الفرق التي صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري فعلي سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة افتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولي الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من أسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من 6 منتخبات ، ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخري في الدور الثاني وستلعب فقط 3 مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة.