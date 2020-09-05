الامارات | 3 رسائل ساخرة من سيد عبدالحفيظ إلى مرتضى منصور.. أبرزها "يعيش أحلى أيام حياته"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ ثلاث رسائل ساخرة إلى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، رغم أن عبدالحفيظ لم يذكر منصور في تصريحاته عقب فوز "الأحمر" على وادي دجلة 2-0 في الدوري المصري.



وقال عبدالحفيظ لقناة الأهلي إن: "أحد المراسلين سأل مسؤول في فريق آخر عن رأيه في أزمة اللاعب كهربا، وقبلها تحدث والد هذا المسؤول الذي هو رئيس النادي، ليتحدث عن أزمة كهربا أيضا، وعندما أخرج للحديث عن ناديهم وبالأرقام، يقولون لماذا تتحدث عن نادينا".



وأضاف: "من سطحية هذا المسؤول أنه يقول إنه يعيش "أحلى أيام حياته"، هل تتخيلون أنه يعيش "أحلى أيام حياته" والفارق بين ناديه والأهلي 20 نقطة، إذا كيف ستكون فرحته إذا ذهب معنا لكأس العالم للأندية أو تواجد في فندق واحد مع فريق بايرن ميونيخ أو غيره؟".



وأوضح: "الأهلي يحصد لقب الدوري منذ 16 عاماً ولم يخسر اللقب إلا مرة واحدة ورغم ذلك يخرج الإعلام ويقول "رجعولنا الأهلي بتاع زمان". النادي الذي يخرج المسؤول عنه ويتحدث عنا، لم يكن الوصيف في الدوري من الأساس في آخر 5 سنوات". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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