شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعلن جاهزية «فتحي» و«حسن» لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك، جاهزية الثنائي، مصطفي فتحي ومحمد حسن للمشاركة أمام طلائع الجيش، بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.
ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، غدًا الاحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.
وانتظم الثنائي في التدريبات الجماعية، اليوم السبت، استعدادًا للمواجهة، وبات الدفع بهما أمام طلائع الجيش، متروك لوجهة النظر الفنية للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.
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