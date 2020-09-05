شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف الزمالك استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادًا للقاء طلائع الجيش.
ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، غدًا، الأحد، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء التدريب خفيفًا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد، في ظل ضغط المباريات، وركز الجهاز الفني على بعض الأمور الفنية، ولم يشارك كل من محمود الونش وشيكابالا في التدريب بسبب الإصابة.
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