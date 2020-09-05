شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف الزمالك استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادًا للقاء طلائع الجيش.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، غدًا، الأحد، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التدريب خفيفًا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد، في ظل ضغط المباريات، وركز الجهاز الفني على بعض الأمور الفنية، ولم يشارك كل من محمود الونش وشيكابالا في التدريب بسبب الإصابة.