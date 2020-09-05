شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف يواصل برنامجه العلاجي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل حسام أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه العلاجي، الذي وضعه له الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة.
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال لقاء بيراميدز الأخير ويخضع لتدريبات تأهيلية خاصة.
ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب بالشكل المناسب للدفع به في المباريات المقبلة.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش، غدًا، الأحد، على استاد القاهرة، في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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