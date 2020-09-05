شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة «كارتيرون» مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش التدريب، اليوم، السبت.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الأحد، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.
وحرص المدير الفني على تحذير اللاعبين من الاستهتار بالمباراة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز، وشدد على ضرورة استغلال الفرص وتحقيق الفوز.
وفي نفس الوقت، أكد كارتيرون للاعبين أنه يثق في قدراتهم على مواصلة الانتصارات في البطولة المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تعد بمثابة استعداد جيد لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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