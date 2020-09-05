شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، صباح اليوم السبت، على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة ٢٥ في بطولة الدوري الممتاز.
واشتمل مران الفريق على جانب بدني، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة حارسين للمرمي، فيما خاضت المجموعة التي شاركت في مباراة وادي دجلة، أمس، تدريبات استشفائية، حسب الموقع الرسمي للنادي.
وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة.
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