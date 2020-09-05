شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين «فايلر» و«عبدالحفيظ» على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة تنسيقية، اليوم السبت، مع مدير الكرة سيد عبدالحفيظ على هامش مران الفريق الصباحي على ملعب التتش.
وناقش «فايلر» و«عبدالحفيظ» الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بداية من مواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 25، حسب الموقع الرسمي للنادي.
وخاض الأهلي مرانه، صباح اليوم على ملعب التتش، كما أجرى الفريق «رابيد تيست» قبل انطلاق المران.
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