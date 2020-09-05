شكرا لقرائتكم الأحمر و قداح و حميد يشاركون فى سحب قرعة كأس العالم لكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد الثلاثي نجوم المنتخب أحمد الأحمر ومعه عبد الرحمن حميد و حسن قداح على مشاركتهم فى سحب قرعة المونديال المقرر لها السابعة مساء اليوم تحت سفح الأهرامات ، و وقع الاختيار على الثلاثي نظرا لأن الاحمر قائد المنتخب و حميد حاصل على لقب افضل حارس فى العالم فى مونديال الناشئين العام الماضي بمقدونيا و حسن قداح هداف المونديال .

تعقد عصر اليوم السبت، اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد مصر 2021 مؤتمرا صحفيا لشرح الإجراءات الطبية المتبعة فى البطولة ، وذلك على هامش حفل قرعة البطولة المقرر له السابعة مساء الليلة بحضور كبار الشخصيات، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية فى البطولة ، بعض من أعضاء اللجنة المنظمة .

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و يحي حفل القرعة الموسيقار العالمى عمر خيرت ،بينما يقدم الحفل كلا من الفنان خالد النبوى و الإعلامية جاسمين طه و الإعلامية و الفنانة إنجى المقدم .

كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة عن سبب نقل حفلة قرعة مونديال اليد من متحف الحضارات إلى سفح الأهرامات، وقال صبحى على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة كأس العالم مصر 2021 الثلاثاء الماضى إن السبب هو عدم افتتاح متحف الحضارات لذلك تم نقل القرعة بتوجه والتشاور مع المسئولين، مشدداً أنه يوجد إجراءات احترازية بشأن حضور القرعة لذلك تم تخفيض عدد الحاضرين .