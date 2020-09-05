شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تبحث مع فايلر مصير الصفقة الأجنبية في الميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ملف الصفقة الأجنبية المُحتملة للفريق حيث تشهد الفترة الحالية مناقشات ومداولات مُستمرة بشأن ضم لاعب أجنبي من عدمه ، ففي حالة عودة المغربي وليد أزارو ورحيل الأنجولي جيرالدو والأبقاء على الأجانب الموجودين في الفريق حالياً لن يتم ضم أجنبي جديد بسبب لائحة إتحاد الكرة ، أما أذا رغب فايلر وإدارة الأهلي في تدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية جديدة فلابد من الإستغناء عن أحد لاعبي الفريق الأجانب .

ويضم الأهلي ، خمسة لاعبين أجانب ، هم التونسي على معلول والأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاي والمالي آليو ديانج والسنغالي آليو بادجي ومعهم المغربي وليد أزارو وتسمح لائحة إتحاد الكرة بقيد أربعة أجانب مع لاعب من شمال أفريقيا يُعامل كلاعب مصري وفي حالة عودة أزارو سيرحل أحد هؤلاء الأجانب وغالباً سيكون جيرالدو.

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إدارة الاهلي سبق وألمحت إلى أنها ستُعيد وليد أزارو الذى فسخ إعارته مؤخراً للإتفاق السعودي وفي حالة عودة أزارو ورغبة الاهلي في ضم لاعب أجنبي أخر سيكون الاهلي مُطالب بالإستغناء على أجنبي أخر بخلاف جيرالدو.

وبدأ الأهلى صباح اليوم، السبت، بملعب التتش الاستعداد لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف مساء بعد غد، الاثنين، باستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدورى الممتاز، وكان الأهلى قد واصل انتصاراته أمس بالفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 24 للدوري، ليحلق منفردا بقمة الدورى الممتاز برصيد ٦٥ نقطة.

وبات الاهلي فى حاجة لـ11 نقطة فقط للحفاظ على لقبه كبطل للدورى الممتاز المصرى لكرة القدم للموسم الخامس على التوالى عقب فوزه على وادى دجلة (2 – 0) مساء الجمعة، بعدما رفع رصيده لـ65 نقطة قبل 10 مراحل على ختام الموسم.