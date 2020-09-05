شكرا لقرائتكم تفاصيل مفاوضات الأهلي لشراء محمد إبراهيم من المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع مسئولو النادي الأهلي في حساباتهم التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي، لاسيما بعد تألق الاعب اللافت للنظر واستعادته مستواه الذي كان عليه قبل الرحيل عن القلعة البيضاء في الموسم الماضي.

مصدر مقرب من اللاعب أكد أن ناديي الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضمه في الصيف المقبل، وفتحا خط مفاوضات مع المقاصة للتعاقد معه معرفة الشروط المالية لضم هيما في الموسم الجديد.

شدد المصدر على أن محمد إبراهيم يرحب باللعب للأهلي رغم سابق لعبه للزمالك، ولكنه لم يحسم أي من الفريقين الذي سينتقل له في الموسم الجديد سواء الأهلي أو بيراميدز ، وفقا للمتغيرات التي قد تحدث في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن اللاعب لا يشغل باله بأيهما يفضل سواء الانتقال إلى الأهلي أو بيراميدز ولكن تركيزه الحالي منصب على العودة لصفوف منتخب مصر.

وعن إمكانية رضوخه للإغراءات المالية، أشار إلى أن المقابل المالي لا يشغل بال محمد إبراهيم بدليل أنه كان يحصل على مقابل مالي في المقاصة أقل مما كان يحصل عليه في الزمالك.

وأكد المصدر أن المقاصة يرغب في تحسين مركزه بجدول الدوري قبل الإقدام على خطوة بيع محمد ابراهيم لأن تواجد الفريق الفيومي في مركز متقدم بجدول الدوري سيساهم في رفع قيمة اللاعب وهو ما سيعود بالنفع على ناديه في تحقيق أعلى استفادة مادية.

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وفجر المصدر مفاجأة بأن مسئولي الزمالك منحوا محمد إبراهيم الاستغناء الخاص به للانتقال إلى المقاصة بدون مقابل وبدون أية عقود بين الناديين تمنح الأبيض الحق في الحصول على نسبة من بيع اللاعب فيما بعد، وتم الموافقة على انتقال للمقاصة في صفقة انتقال إسلام جابر للزمالك مقابل 15 مليون جنيه.

وتواصل "الخليج 365" مع مصدر مسئول بالمقاصة والذي أكد أن النادي لم تصله أية عروض رسمية من الأهلي أو بيراميدز لشراء محمد إبراهيم، ولكن مجرد أحاديث شفهية من وكلاء لاعبين، وينتر وصول عروض رسمية للبت فيها.

وشدد على أن إدارة النادي لا تمانع في بيع اللاعب للأعلى سعراً في ظل حاجة النادي الفيومي لسيولة مالية تساهم في حل الضائقة المالية التي يمر بها النادي منذ انفصاله عن شركة المقاصة للوراق المالية.

وعلم "الخليج 365" أن مسئولي المقاصة يتراخون في حسم الصفقة لحين معرفة موقف الزمالك من استعادة اللاعب من عدمه، حتى لا يتسبب انتقال اللاعب للأهلي،غريم الأبيض التقليدي، في ازمة بين إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وإدارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام.