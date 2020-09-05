شكرا لقرائتكم أرسنال يمدد إعارة سيبايوس من ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن تمديد إعارة لاعب الوسط داني سيبايوس لموسم آخر من ريال مدريد الإسباني، بعدما قضى الموسم الماضي معارا من النادي الملكي.

وذكر أرسنال عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، أن سيبايوس، 24 عاما، شارك في 37 مباراة مع الفريق في الموسم الماضي ليصبح واحدا من أهم العناصر في تشكيل ميكيل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية.

وأضاف أن سيبايوس لعب دورا هاما في تتويج أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، عقب أن سجل هدفا في شباك شيفيلد يونايتد في دور الثمانية للبطولة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، كما كان أساسيا في تشكيل الفريق خلال مباراتي قبل النهائي والنهائي.

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وتابع الموقع الرسمي لأرسنال أن سيبايوس سيواصل ارتداء القميص رقم ثمانية مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال إيدو مدير الإدارة الفنية للنادي: "نحن سعداء باستعادة سيبايوس مرة أخرى معنا للموسم الجديد، نحن نعرف كل إمكانياته بعدما قضى موسما رائعا مع الفريق الذي انتهى بقيامه بدور رائع في فوز الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، نحن نتطلع لضمه إلى قائمة اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية في فريقنا".

من جانبه، قبل الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للنادي: "سيبايوس كان صاحب دور هام في الفريق الموسم الماضي، كما أنهى الموسم بشكل لائق، يعجبني كثيرا حماسه وشغفه والتزامه لأنه لاعب يتحلى بمهارات عالية".

وأضاف: "نحن سعداء للترحيب به مرة أخرى معنا، ونحن نتطلع لرؤيته مرة أخرى يستأنف العمل معا من حيث انتهى".